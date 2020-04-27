Hafik Kaymakamı Meral, pazarda esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe pazarlarındaki esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Pazar esnafıyla bir süre sohbet eden Meral, sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirlerine uyulmasını istedi.

Esnafa ve vatandaşlara maske dağıtan Meral, "İlçemizde 4 bin 500 adet maske dağıtımı yaptık. Evde kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ilgili birimlerimiz aracılığıyla karşılamaya gayret ediyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını evde kalınmasını istiyoruz. İlçe giriş çıkışlarında alınan tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz." dedi.