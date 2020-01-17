Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü - Son Dakika
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Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

6 saat önce

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Atina'da bulunan Halife Hafter'i kabul etti.

Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü, System.String[]

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Atina'da bulunan Halife Hafter'i kabul etti.

Yunan medyası Hafter'in Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Atina'ya geldiğini; bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de görüşeceğini duyurdu.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Halife Hafter, dün de Bingazi'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmüştü. Alman N- TV kanalına konuşan Maas, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylemişti.

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--------------------------------Görüşmeden fotoğraflar


Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Halife Hafter, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
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