Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü - Son Dakika

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Atina'da bulunan Halife Hafter'i kabul etti.

Yunan medyası Hafter'in Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Atina'ya geldiğini; bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de görüşeceğini duyurdu.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Halife Hafter, dün de Bingazi'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmüştü. Alman N- TV kanalına konuşan Maas, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylemişti.

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