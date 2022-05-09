Haiti'de Türk vatandaşların kaçırıldığı iddiasıyla ilgili Türk Büyükelçiliği harekete geçti - Son Dakika
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Haiti'de Türk vatandaşların kaçırıldığı iddiasıyla ilgili Türk Büyükelçiliği harekete geçti

09.05.2022 18:07
Haiti'de Türk vatandaşların kaçırıldığı iddiasıyla ilgili Türk Büyükelçiliği harekete geçti

Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili Dominik'te bulunan Türk Büyükelçiliği harekete geçti.

Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili Dominik'te bulunan Türk Büyükelçiliği harekete geçti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldığı iddialarının ardından Dominik'te bulunan Türk Büyükelçiliği harekete geçti. Dominik'teki Büyükelçiliğin Haitili makamlarla temas halinde olduğu öğrenildi. - ANKARA

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Haiti, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haiti'de Türk vatandaşların kaçırıldığı iddiasıyla ilgili Türk Büyükelçiliği harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haiti'de Türk vatandaşların kaçırıldığı iddiasıyla ilgili Türk Büyükelçiliği harekete geçti - Son Dakika
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