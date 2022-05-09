Haiti'de Türk vatandaşların kaçırıldığı iddiasıyla ilgili Türk Büyükelçiliği harekete geçti - Son Dakika

Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili Dominik'te bulunan Türk Büyükelçiliği harekete geçti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldığı iddialarının ardından Dominik'te bulunan Türk Büyükelçiliği harekete geçti. Dominik'teki Büyükelçiliğin Haitili makamlarla temas halinde olduğu öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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