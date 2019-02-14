Son Dakika Haberleri: Haiti'deki Bir Hapishanenin Bütün Mahkumları Kaçtı

Haiti'deki Bir Hapishanenin Bütün Mahkumları Kaçtı

1 saat önce

Haiti'nin Aquin şehrinde yer alan bir hapishanedeki 78 mahkum, hapishanenin yakınında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoyu fırsat bilerek kaçtı.

Haiti'deki Bir Hapishanenin Bütün Mahkumları Kaçtı, System.String[]
Haiti'nin Aquin şehrinde yer alan bir hapishanedeki 78 mahkum, hapishanenin yakınında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoyu fırsat bilerek kaçtı. Haiti'nin Aquin şehrinde yer alan bir hapishanedeki 78 mahkum, yakınlarda gerçekleşen hükümet karşıtı protestoyu fırsat bilerek kaçtı. Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma açtıklarını duyurdu. Soruşturmayı yürüten Ralph Stanley Brice, mahkumların duş almaları için belirlenen zaman diliminde topluca duşlara gittiğini ancak daha sonra hücrelerine dönmeyi reddettiklerini, polisin de cezaevinin dışındaki eylemlerle meşgul olmasını fırsat bilerek kaçtıklarını açıkladı. Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'e karşı bu hafta düzenlenen protestolarda dört kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:21 Kaynak: İHA

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