HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan uyuşturucu ile mücadele vurgusu Açıklaması - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan uyuşturucu ile mücadele vurgusu Açıklaması

26.06.2022 13:38
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan uyuşturucu ile mücadele vurgusu Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, uyuşturucu kullanımının, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir sorun olduğunu belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, uyuşturucu kullanımının, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Arslan, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirmek için bu günü belirlediğini vurguladı.

Uyuşturucu kullanımının insan sağlığına zararlarının yanı sıra bağımlının ailesine, çevresine ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki ve ekonomik zararlara da sebep olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Maalesef dünyayı tehdit eden bağımlılık ülkemizdeki gençleri de tehdit etmektedir. Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir sorundur. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Gençlerimizin temel değerlerinden uzaklaşmasına ruhsal ve fiziksel sağlığı olmayan bireylere dönüşmesine neden olmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlenebilir ve öncelikli toplum sağlığı sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, devletimiz tarafından en üst düzeyde kararlılıkla sürdürülmektedir. Ülkemizin ve dünyanın büyük sorunu olan uyuşturucuyla mücadelede biz sivil toplum kuruluşlarına da büyük görevler düşmektedir."

Uyuşturucu arzının engellenmesi, bağımlıların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini vurgulayan Arslan, kirli ellerin çocuklara ve gençlere ulaşmasını engellemek için devletle iş birliği içerisinde mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

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Kaynak: AA

Mahmut Arslan, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan uyuşturucu ile mücadele vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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