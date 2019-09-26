Son Dakika Haberleri: HAK-İŞ Konfederasyonu İtfaiyecilik Haftasını Kutladı
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HAK-İŞ Konfederasyonu İtfaiyecilik Haftasını Kutladı

17 dakika önce

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların şube başkanları İtfaiyecilik Haftası nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Meydanına kurulan stantları gezerek görevli itfaiye erlerinin haftalarını kutladılar.

HAK-İŞ Konfederasyonu İtfaiyecilik Haftasını Kutladı, System.String[]

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların şube başkanları İtfaiyecilik Haftası nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Meydanına kurulan stantları gezerek görevli itfaiye erlerinin haftalarını kutladılar.


Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik burada yaptığı konuşmasında itfaiyecilik mesleğinin önemine değinerek şu açıklamada bulunda, "İtfaiyecilik kutsal bir meslektir. Yangın, deprem, sel felaketi, trafik kazaları gibi acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde kendi canlarını bir saniye bile düşünmeyen ve zor durumda olan her canlıya, 7-24 fedakarca koşan ve hayat kurtaran, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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