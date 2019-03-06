Hakan Çalhanoğlu Baba Oldu
48 dakika önce
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu baba oldu.
İtalya Serie A
ekiplerinden AC Milan
'da oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu
baba oldu.
2 yıl önce Sinem Gündoğdu
ile hayatını birleştiren milli futbolcu Çalhanoğlu, bugün baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Mannheim
'da bulunan eşinin yanına giden Hakan, Liya
adını verdikleri kızının dünyaya gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Çalhanoğlu ailesine dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:00 Kaynak: DHA
Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı
Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Eşinden Boşanacağı İddialarını Yalanladı
Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı
Katar Takımını Çalıştıran Bülent Uygun İstifa Etti