Son Dakika Haberleri: Hakan Çalhanoğlu Baba Oldu

Hakan Çalhanoğlu Baba Oldu

48 dakika önce

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu baba oldu.

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İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu baba oldu.

2 yıl önce Sinem Gündoğdu ile hayatını birleştiren milli futbolcu Çalhanoğlu, bugün baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Mannheim'da bulunan eşinin yanına giden Hakan, Liya adını verdikleri kızının dünyaya gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Çalhanoğlu ailesine dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:00 Kaynak: DHA

İtalya Serie A, Milan, Hakan Çalhanoğlu, Spor
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