Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu Toplantısı'nda Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında temasları sürüyor. Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile ayrı ayrı görüştü.