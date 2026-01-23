Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu Toplantısı'nda Temaslarda Bulundu

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında temasları sürüyor. Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile ayrı ayrı görüştü.
