Hakan Fidan'dan Pakistan ile Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Gazze'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.
