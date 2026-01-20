DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Hakan Fidan, Tom Barrack ile Görüştü
