Hakan Saruhan\'dan İlçe Teşkilatı Toplantısı

06.01.2026 09:35
Anahtar Parti İl Başkanı Hakan Saruhan, ilçe başkanlarıyla tanışma ve yol haritası toplantısı yaptı.

Anahtar Parti İl Başkanı görevine 2 ay önce başlayan Hakan Saruhan, ilçe teşkilatı başkanlarına atamalarını yaptı. Yeni kadro ile ilk toplantısını gerçekleştiren Başkan Saruhan toplantıda hem görev arkadaşlarını tanıttı hem de Denizli'nin gündemine dair ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Anahtar Parti İl Başkanlığı görevine yeni başlayan Hakan Saruhan, Denizli ve ilçelerin yönetim kurulu kadroları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda ilçe başkanlarının tanıtımını ve izlenecek yol haritasına dair görüşler paylaşıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya Denizli İl Teşkilat Başkanı Selçuk Can, Denizli İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Fatih Saruhan, Acıpayam İlçe Başkanı Erkan Daşman, Pamukkale İlçe Başkanı Kemal Galip Başkaya, Baklan İlçe Başkanı Hamza Erdoğan, Babadağ İlçe Başkanı Bilal Faruk Gören, Buldan İlçe Başkanı Mutlu Bozdağ, Bozkurt İlçe Başkanı Mustafa Çakır, Beyağaç İlçe Başkanı İbrahim Aydoğdu, Bekilli İlçe Başkanı İsmail Toma, Çardak İlçe Başkanı İbrahim Sarı, Çivril İlçe Başkanı Hüdayi Karaslan, Çameli İlçe Başkanı Okan Karaca, Çal İlçe Başkanı Özcan Cerit, Güney İlçe Başkanı Batuhan Beşenk, Kale İlçe Başkanı Süleyman Altan, Sarayköy İlçe Başkanı Hasan Orhan, Serinhisar İlçe Başkanı Bilal Çırak, Tavas İlçe Başkanı Tuncay Karatekin, Honaz İlçe Başkanı Yelda Pınar katıldı.

"Artık sahaya inmek için hazır durumdayız"

Toplantının açılışında konuşan Anahtar Parti İl Başkanı Hakan Saruhan, " Denizli İl Başkanlığı görevine 2 ay önce üstlenmiş bulunmaktayım. 2 hafta içerisinde ilçelerimizde ilçe başkanlarımızın atamalarını yaptık. Geçtiğimiz bu zaman zarfı içerisinde ilçe başkanlarımız yapılanmaları ve teşkilatlarını kurmuş vaziyette. Artık sahaya tam manasıyla inmek için hazır durumdayız. Bugün ilçe başkanlarımla ilk toplantımı yapıyoruz. Denizli ve ülkemiz için neler yapabileceğimizi ortak akılla karar vermek ve yol haritamızı belirlemek için bir araya geldik. Buradan bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza, 2026 yılını kutluyorum. Yeni yılda sağlık, huzur, barış, güven ve adaletli bir şekilde bir yıl diliyorum. Vatandaşlarımıza diyorum ki destek sizden çözüm bizden" ifadelerini kullandı.

"Yavuz Ağıralioğlu, bu milletin umududur"

Başkan Saruhan, "Yavuz Ağıralioğlu, bu milletin umududur. Çünkü o; konuşurken milletin vicdanını, susarken devletin ağırlığını taşır. Siyaseti makam için değil, memleket için yapan bir duruşun adıdır. Eğilip bükülmeden, kimliğinden ve değerlerinden taviz vermeden yürüyen bir liderdir. Anahtar Parti, işte bu duruşun adıdır. Adaleti merkeze alan, ahlakı siyasetinin temeline koyan, milletin derdiyle dertlenen bir anlayışın kapısını açmaktadır." dedi.

"Destek sizden çözüm bizden"

Milletin derdiyle dertlenmeye, sokakta olacaklarının altını çizen Başkan Saruhan, "Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğinde Anahtar Parti; umudu yeniden yeşerten, güveni yeniden inşa eden ve bu ülkenin yarınlarına anahtar olan bir iradedir. Bu millet yoruldu ama vazgeçmedi. Çünkü hala inanıyor. Çünkü hala umut var. ve o umut, bugün Anahtar Parti'de, Yavuz Ağıralioğlu'nun kararlı yürüyüşündedir. Bizde Denizli'de milletin derdiyle dertlenmeye, sokakta olacağımızı bildiriyor ve vatandaşlarımıza diyorum ki destek sizden çözüm bizden" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

