Hakan Yerli Yeniden Başkan

11.01.2026 18:24
Salihli Kahveciler Esnaf Odası'nda Hakan Yerli, 3. kez başkan seçildi. Seçimde 372 oy kullanıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kahveciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda, 3 adayın yarıştığı seçimi mevcut başkan Hakan Yerli kazandı.

Salihli'de 427 üyesi bulunan Kahveciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulu, Beyaz Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Turgutlu Bakkallar Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda MESOB Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Çolak'ın yaptığı kongrede, başkanlık için mevcut başkan Hakan Yerli ile diğer adaylar Şevket Akiş ve Özkan Süner yarıştı. Kullanılan 372 oyun 169'unu alan Hakan Yerli, Salihli Kahveciler Esnaf Odası'nda üçüncü kez başkan seçildi. 3 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Şevket Akiş 131, Özkan Süner 69 oy aldı. Hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Yerli, kongreye katılarak destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Hakan Yerli başkanlığındaki Salihli Kahveciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu, İsmail Karabudak, Hüseyin Koç, Coşkun Akpolat, Kamil Güren, Ahmet Kargın ve Tolga Çetinkaya'dan oluşurken, Denetim Kurulunda ise Özcan Durukan, Yüksel Mumcu ve Uğur Kocabıyık yer aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

