Hakaret Eden Kadın Tutuklandı

26.01.2026 12:28
Samsun'da polislere hakaret eden kadın, 5 ay hapis cezası nedeniyle tutuklandı.

Samsun'da sosyal medya üzerinden polis ve bekçilere hakaret ederek "Beni yakalayamazsınız" sözleriyle meydan okuyan kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 19 suç kaydı bulunan İ.K. (24) adlı kadın, 25 Ocak Pazar günü saat 11.30 sıralarında yakalandı. Genç kadının yakalanmadan önce X adlı sosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere, "Beni arıyorsunuz ya bulamazsınız" diye küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Yakalama sırasında da görevli personele hakaret içerikli sözler sarf eden şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla "görevli memura hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İ.K., "Polislerin 5 ay hapis cezamdan dolayı beni aradıklarını öğrenince aldığım alkolün de etkisiyle görüntü paylaştım. Pişmanım" dedi.

Polislere küfür ve hakaret suçundan nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

