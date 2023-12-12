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Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama - Son Dakika
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Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama geldi. Koca, ''Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum.'' ifadelerini kullandı.

12.12.2023 - 00:32,  Güncelleme: 00:47
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Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan, Rizespor maçının ardından sahaya girip Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası ilk açıklama geldi. Koca, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." dedi.

Hakeme yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, yaptığı ilk açıklamada "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama

GÖZALTINA ALINACAK

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Meler'e saldıran 2 kişinin gözaltına alındığını, Koca'nın ise hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınacağını duyurdu.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama

NE OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKMELER SAVURDU

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti. Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama

HAKEMLER ÇEVİK KUVVETLERİN DESTEĞİYLE SAHADAN ÇIKARTILDI

Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama
Hakem Halil Umut Meler\'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca\'dan ilk açıklama
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk
YORUMLAR (3)
  • Münir pekel: Somalili katili konuşurken üstüne bu Yanıtla 1 0
  • fehmi ergul: Ne tedavisi ya ne olmuşta tedavi olmaya gitmiş?? Saldırırken gayet sağlıklı görünüyordu!!! Yanıtla 53 17
  • Özcan Kuvan: Takip edin bakın hiç bir şey olmaz hakem yediği yumrukla kalır Yanıtla 81 4

Halil Umut Meler, Ankaragücü, Faruk Koca, Rizespor, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama - Son Dakika
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