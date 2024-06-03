CHP'nin 1. parti çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleştirilecek kurultayda aday olmayacağını açıklayan ve başkanlık koltuğunu Musavat Dervişoğlu'na bırakan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortadan kaybolmuştu.
Cep telefonu hattını kapatıp partiden yakın dostlarıyla bile görüşmediği iddia edilen Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi.
Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katılan Akşener'in cenaze namazı sonrasında da İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un koluna girerek yürüdüğü anlar dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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