Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Politika

Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi

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31 Mart seçimlerinin ardından gerçekleştirilen kurultayda koltuğunu Musavat Dervişoğlu'na bırakan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun süre ortadan kaybolmuştu. Cep telefonunu kapattığı, partiden yakın dostlarıyla bile görüşmediği öne sürülen Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi. Akşener, Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katıldı.

03.06.2024 12:57  Güncelleme: 13:19
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CHP'nin 1. parti çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleştirilecek kurultayda aday olmayacağını açıklayan ve başkanlık koltuğunu Musavat Dervişoğlu'na bırakan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortadan kaybolmuştu.

YAKIN DOSTLARIYLA BİLE GÖRÜŞMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Cep telefonu hattını kapatıp partiden yakın dostlarıyla bile görüşmediği iddia edilen Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi.

Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi

CENAZEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katılan Akşener'in cenaze namazı sonrasında da İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un koluna girerek yürüdüğü anlar dikkat çekti.

Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi

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Son Dakika Politika Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Emir Kozcu: Gandalfa dönüp 7.günün şafağında gelecek gibi:)) 3 0 Yanıtla
  • İlyas Akturk: Kadın iki günde çökmüş , nine olmuş 3 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Ali koc gormesin transfer listesine alir … aman diyim ha 2 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI: En doğrusunu yaptı.yaşım gelmişti bırakııp gitti 2 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Bunun da eli gulanda 0 0 Yanıtla

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