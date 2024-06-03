Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada - Son Dakika
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Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada

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İstanbul Ataşehir'de taksiye binen 3 kız üzerlerinde para olmadığını belirterek 90 lirayı IBAN ile atabileceklerini söyledi. Alkollü olduğu iddia edilen taksici genç kızlara "Başka şekilde de halledebiliriz" diyerek birliktelik teklif etti.

03.06.2024 11:19
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Ataşehir'de 3 genç kızı aracına alan taksici, iddiaya göre yolculuk ücreti karşılığında birliktelik teklif etti. Genç kızların reddedip tepki göstermesi üzerine üzerine çıkan kavgada taksici, kızları araçtan kovup onlara ağır küfür etti. Yaşananlar kızların kamerasına yansıdı.

IBAN YOLUYLA ATMAK İSTEDİ

Saat 00.30 sıralarında Ataşehir Çevre Yolu'nda meydana gelen olayda Melissa K., 2 kız arkadaşıyla birlikte yolculuk yapmak üzere çevirdikleri 34 TCV 50 plakalı taksiye bindi. Bir süre sonra gideceği yere varan kızlardan Melissa K., taksiciye üstünde para olmadığını ve 90 liralık ücreti İBAN yoluyla hesabına atmak istediğini söyledi.

"BAŞKA ŞEKİLDE HALLEDERİZ"

Ancak alkollü olduğu da iddia edilen taksici, genç kıza yolculuk ücreti karşılığında "başka şekilde de halledebiliriz" diyerek birliktelik talep etti.

BİRLİKTELİK TEKLİFİNİ REDDEDİNCE KÜFÜR ETTİ

Teklifi reddeden genç kızlar tepki gösterince taksici onları araçtan kovdu. Çıkan tartışmada taksici iddiaya göre önce genç kızların üstüne yürüdü ardından da araca binip ağır küfürler savurdu. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, taksici olay yerinden uzaklaştı. Genç kızlar taksiciden şikayetçi olmadı.

Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
Kaynak: İHA

İstanbul, Ataşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada - Son Dakika

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