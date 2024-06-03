FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var - Son Dakika
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, terörist Gülen'in son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Ebuseleme Gülen, "Ölmedi ama gerçekten çok hasta ve özel ilgiye muhtaç durumda şu an. Onu kaçıranların amacı, kalan hakkın, yönetim hakkının kendilerinde kalması. Öz kardeşine bile göstermiyorlar" dedi.

03.06.2024 12:59  Güncelleme: 13:24
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden silahlı güvenliklerin ayrılması ve üstü örtülü bir mezar yerinin bulunması "Fetullah Gülen öldü mü?" sorusunu akıllara getirmişti. Olayın yankıları sürerken FETÖ liderinin yeğeni Ebuseleme Gülen'den bir açıklama geldi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

"ÖLMEDİ AMA GERÇEKTEN ÇOK HASTA"

Terörist Gülen'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Ebuseleme Gülen, "Ölmedi ama gerçekten çok hasta ve özel ilgiye muhtaç durumda şu an. Onu kaçıranların amacı, kalan hakkın, yönetim hakkının kendilerinde kalması. Davanın sahipleriymiş havası estirmek için alıp götürdüler. Benim babama bile göstermiyorlar, öz kardeşine" ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
FETÖ'nün çiftliğindeki üzeri örtülü mezar yeri dikkat çekmişti

ADİL ÖKSÜZ NEREDE?

FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz ile ilgili yöneltilen soruya da cevap veren Ebuseleme Gülen, "Adil'in Almanya'da olduğunu tahmin ediyorum. Avrupa'da olduğu kesin. Kesin derken, yine kendi yorumum bu. Bence karayolu ile Gürcistan üzerinden Avrupa'ya geçirdiler" dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

GÜLEN ÖLÜRSE BÖLÜNME OLUR MU?

İstiklal gazetesine açıklamalarda bulunan Ebuseleme Gülen, "Gülen'den sonra yapı sizce bölünür mü?" sorusuna ise "Bölünür ve bölünmeli. Israrla bu cemaati yaşatmaya çalışmak insanlara zulümdür. Dağılsın, isteyen istediğini yapsın ama unutmasınlar, her abiye, hocaya tabi olup gözü kapalı saçma işlere girmesinler. Devlet ve millet, cemaatlerin önü alınmazsa işler nerelere varabilir, görsün. İlla ki hocamızın (FETÖ lideri Gülen'i kastediyor) talebelerinden biri devam ettirmeye çalışır filan ama hiçbir zaman eski gücüne erişemez. Erişmemeli de! Bu olanlar tüm ülkeme ve dünyaya bir uyarıdır aslında. Çok gaza gelmeyin, şeyh uçmaz mürit uçurur" yanıtını verdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

Adil Öksüz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Alucralı: Bölünme olmaz bu sahtekar düzen biter. Toprak altında hesap başlar. Odunu bol olsun 47 1 Yanıtla
  • Mustafa Kurt: Darısı diğerler ortaklarına 18 1 Yanıtla
  • Onur Akdağ: beter olsun 9 0 Yanıtla
  • sezai duran: Ölmesin önün bunun elinde inim inim inleyerek can versin. 8 0 Yanıtla
  • Hakan Arslan: Cehennem Ateşi Bol olsun ?? 8 0 Yanıtla
  • Fatih Berk: P.bengi toprak bile kabul etmeyecek ateşi bol olsun inşallah 6 1 Yanıtla
  • Ali Arat: gwbersin 6 1 Yanıtla
  • Kol Yen: ölmez o ölemez geberir. 5 2 Yanıtla
  • Ahmet Yaman: Bölünecek bir durum olduğunu sanmam çünkü kadını ile çocuğu ile yaşlisi ile hepsi cezaevinde öyle zannediyorum ki hepsi de hayata küsmüş cezavinde olanlarin kimsenin tarafını tutacaklarini sanmam Zaten ortalama Türkiye'de üç aileden birinin 1. Dereceden bir akrabası cezaevinde yani anlayacağınız adamlar tövbe etmişler yoldan geçen bir insana bile selam verecek halleri kalmamıştir zannımca 2 4 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: yerine gelecek kişi hazırlık yapıyor 1 1 Yanıtla

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