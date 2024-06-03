Bu yıldızlar Türkiye\'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun

Spor

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile sözleşme imzalamasının ardından gözler sarı-lacivertlilerin yapacağı transferlere çevrildi. İngiliz basınından Express, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan 3 futbolcuya yönelebileceğini açıkladı.

SON KEZ BİR ARAYA GELEBİLİRLER

Haberde Mourinho'nun Chelsea, Manchester United ve Roma'da birlikte çalıştığı Nemanja Matic ile son kez bir araya gelebileceği belirtildi. 2023-2024 sezonunun ilk devresinde Rennes, ikinci yarısında ise Lyon formaları giyen 35 yaşındaki Matic'in Fransız ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

AVRUPA FUTBOLUNA GERİ DÖNEBİLİR

Jose Mourinho döneminde yıldızı parlayan Manchester United'ın eski futbolcusu Jesse Lingard da Fenerbahçe'nin transfer için yönelebileceği bir başka isim olarak gösterildi. Mourinho'nun Manchester United döneminde 100'ün üzerinde maçta forma giyen Lingard, 31 gollük katkı vermişti. Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi Güney Kore ekibi FC Seul'de forma giyen Lingard için Avrupa futboluna dönüşün kapısını açabilir.

YENİ ROTASI FENERBAHÇE OLABİLİR

Jose Mourinho'nun Chelsea'den bir başka öğrencisi Cesar Azpilicueta da Jose Mourinho'nun isteyeceği bir başka futbolcu olabilir. Haberde, Atletico Madrid forması giyen futbolcunun geride bıraktığımı sezon La Liga'da sadece 14 maçta ilk 11 başladığı belirtildi. Bu nedenle daha fazla forma şansı bulmak isteyeceği bir kulüpte oynamaya sıcak bakabilecek futbolcunun yeni rotası Fenerbahçe olabilir. Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 34 yaşındaki futbolcunun tekrar Mourinho ile çalışması sürpriz olarak görülmüyor.