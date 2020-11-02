Hakemin kararı sonrası F.Bahçe taraftarı sosyal medyadan isyan etti
02.11.2020 20:59
Fenerbahçeli futbolcuların Antalyaspor maçında penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı sarı lacivertli taraftarları çileden çıkardı. Sosyal medyada, "Hakem sahaya Fenerbahçe'yi doğramak için çıkmış" yorumları yapıldı.
Fenerbahçeli futbolcuların Antalyaspor maçında penaltı beklediği pozisyonda hakem Bahattin Şimşek'in devam kararına sarı lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Maçın 27. dakikasında yaşanan pozisyonda Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topu Samatta kontrol etmek isterken Orgill'in bir müdahalesi olmuştu. Bu pozisyonda Fenerbahçeliler elle oynama nedeniyle penaltı bekledi ancak hakem devam kararı vermişti.
"F.BAHÇE'Yİ DOĞRAMAK İÇİN SAHADA"
Hakemin kararını doğru bulmayan bir taraftar, "Hakem sahaya Fenerbahçe'yi doğramak için çıkmış" yorumunda bulunmuş. Bir başka taraftar da Karagümrük maçında Fenerbahçe'nin aleyhine verilen penaltıyı hatırlatarak bu pozisyonun penaltı olduğunu savundu.
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