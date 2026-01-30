Hakkari'de 120 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hakkari'de 120 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

30.01.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de son bir haftada yapılan operasyonlarda toplam 120 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

(HAKKARİ) - Hakkari Valiliği, Emniyet ve Jandarma birimlerince yürütülen operasyonlar kapsamında, son bir haftada toplam 120 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak 2026 tarihinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın taban kısmına özel olarak hazırlanmış gizli bölmeye zulalanmış halde 36 parça halinde, daralı ağırlığı 63 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar Köyü Duranlar Mezrası kırsalında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında iki çuval içerisinde, daralı ağırlığı 48 kilo 800 gram skunk ve 11 kilo 600 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen toplam 60 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Valilik, Emniyet ve Jandarma birimlerince yürütülen operasyonlarla bir haftada toplamda 120 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de 120 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:20:24. #7.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de 120 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.