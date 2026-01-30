Hakkari'de 120 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

(HAKKARİ) - Hakkari Valiliği, Emniyet ve Jandarma birimlerince yürütülen operasyonlar kapsamında, son bir haftada toplam 120 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak 2026 tarihinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın taban kısmına özel olarak hazırlanmış gizli bölmeye zulalanmış halde 36 parça halinde, daralı ağırlığı 63 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar Köyü Duranlar Mezrası kırsalında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında iki çuval içerisinde, daralı ağırlığı 48 kilo 800 gram skunk ve 11 kilo 600 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen toplam 60 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Valilik, Emniyet ve Jandarma birimlerince yürütülen operasyonlarla bir haftada toplamda 120 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.