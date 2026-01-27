Hakkari'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Hakkari'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari\'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu
27.01.2026 09:59
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'de 348 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de 332 kilogram skunk ve 16 kilogram metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sanal medya hesabından duyurdu. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, Yüksekova kırsalında 332 kilogram skunk, 16 kilogram metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

