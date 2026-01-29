Hakkari'de Çığ Temizliği - Son Dakika
Hakkari'de Çığ Temizliği

29.01.2026 17:33
Hakkari-Van kara yolundaki çığlar ekiplerce temizlenerek araçların geçişine açıldı.

Hakkari- Van kara yolunda düşen çığlar, ekiplerce temizlendi.

Kentte etkili olan kar nedeniyle kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında farklı noktalara çığ düştü.

Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu, kar yığınları yoldan kaldırıldı.

Yolu açan ekipler, bölgede kısa süre bekleyen araçların geçişini sağladı.

Kaynak: AA

