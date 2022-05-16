Hakkari'de din görevlileri "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı" hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Hakkari Sağlık Müdürlüğü görevlileri, kentte görev yapan din görevlilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) hakkında bilgi verdi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İl Müftülüğü bünyesinde çalışan personel, KKKA hastalığı hakkında bilgilendirildi.

Doktor Şamil Şen, bahar döneminde hastalık görülen riskli bölgelerde eğitimler düzenlediklerini söyledi.

KKKA'nın hayvanlardan insanlara bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Şen, "Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak elle temas eden kişiler, 14 gün boyunca halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden kendini izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir." dedi.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ise din görevlilerinin vaaz ve irşat hizmetinin yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer konularda da vatandaşları bilgilendirmekle mükellef olduğunu ifade ederek, KKKA hastalığı belirtisi taşıyanların sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi gerektiğini aktardı.