Hakkari\'de Evde Yangın Paniği

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ayhan Taşsu'ya ait evde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede evi sarması üzerine köy sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ