Hakkari'de HDP'li eski başkanın tahliye istemine ret - Son Dakika
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Hakkari'de HDP'li eski başkanın tahliye istemine ret

6 saat önce

HAKKARİ'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan ve görevden alınan eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yargılanmasına başlandı.

Hakkari'de HDP'li eski başkanın tahliye istemine ret, System.String[]

HAKKARİ'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan ve görevden alınan eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti Karaman'ın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Hakkari'de, 'silahlı terör örgüte üye olmak' suçundan tutuklu bulunan HDP'li eski Belediye Başkanı Cihan Karaman'nın yargılanmasına başlandı. Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Karaman tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Karaman, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:06 Kaynak: DHA
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