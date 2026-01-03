Hakkari'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika
Hakkari'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Hakkari\'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi
03.01.2026 14:46
Şemdinli'de kar yağışı nedeniyle kapalı mezrada 12 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımı kapanan mezrada karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 12 kişi, ekiplerin 3 saatlik zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Bağlar köyü Meşeli mezrasında yaşayan bir aile, gece saatlerinde baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve kar kalınlığının 1 metreyi bulması nedeniyle yolların kapalı olması üzerine, sağlık ekipleriyle birlikte İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

"3 Saatlik yol açma çalışması"

İş makinelerinin desteğiyle 3 saat süren kar temizleme çalışmasının ardından 3 ambulans mezraya ulaşmayı başardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 12 kişi, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhtar Çiftçi: "Hayati tehlikeleri bulunmuyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan Bağlar Köyü Muhtarı Azad Çiftçi, ekiplerin zamanında müdahalesinin önemine dikkat çekerek, "Mezramızda soba zehirlenmesi ihbarı alınca durumu hemen yetkililere bildirdik. Özel İdare ve sağlık ekiplerimiz yoğun çaba gösterdi. Yolun açılmasıyla 12 vatandaşımız güvenli şekilde hastaneye ulaştırıldı. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Destek veren tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.

Hastanede tedavi altına alınan 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

