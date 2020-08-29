Hakkari'de lavaş tandır ve fırın denetimi - Son Dakika

Hakkari Belediyesi ekipleri, ilde hizmet veren lavaş, tandır ekmeği ve fırınlarda maske, sosyal mesafe ve genel temizlik denetimi yaptı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Gıda birimi ekipleri, vatandaşların temel besin maddesi olan ekmeğin üretildiği fırınların periyodik olarak denetliyor. Ekipler Hakkari'de hizmet veren lavaş, tandır ekmeği ve fırın işletmelerinde yapılan incelemelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, maske, sosyal mesafe, sağlık, hijyenik ve gramaj yönünden denetimlerini aralıksız olarak devam ediyor. Denetimler de işletmelerin eksikleri tespit edilerek işletmeler uyarılıyor gereken süre içerisinde eksiklikler giderilmezse cezai işlemler uygulanıyor. Zabıta müdürlüğü yetkilileri ise pandemi sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken konu olan gıda güvenliği sağlamak için denetimler esnasında hijyen kriterlerini denetlediklerini belirterek, aynı zamanda sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunduklarını belirttiler. - HAKKARİ