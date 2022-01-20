Hakkari'de mezra yoluna çığ düştü - Son Dakika

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir mezra yoluna çığ düştü.

İlçede iki gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle Dağlıca bölgesindeki Kamışlı köyü Yeşildere mezrası yoluna çığ düştüğü belirtildi.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yolu tekrar trafiğe açtı.

Araçlarıyla bekleyen vatandaşlar çığın temizlenmesiyle kent merkezine hareket etti.