Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

Hakkari'de "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

2 saat önce

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Hakkari'de
Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.


Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."


Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'daki 31 bölgenin 20 Aralık Perşembe saat 00.00.01'den 3 Ocak Perşembe saat 23.59.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:05 Kaynak: AA

Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Hakkari, Güncel
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