Hakkari'de rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hakkari'de rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için tören düzenlendi

Hakkari\'de rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için tören düzenlendi
04.02.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur için tören düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur için tören düzenlendi.

İlçedeki 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin tabutu, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin naaşı, Van'da düzenlenecek programın ardından memleketine uğurlanacak.

Törene, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Fahrettin Kerim Kılcı, Derecik 1. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Tarık Çetin, Cumhuriyet savcıları Ahmet Sertçelik ve Hakan Çakır, askeri yetkililer ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Astsubay Kıdemli Başçavuş, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için tören düzenlendi - Son Dakika

İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:32:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Hakkari'de rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.