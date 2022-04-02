Hakkari'de yaşayan Irak uyruklu otizmli çocuk için özel sınıf açıldı - Son Dakika

SAYİM HARMANCI/SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Derecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Irak'tan göç ederek 2 yıl önce ilçeye yerleşen ailenin 12 yaşındaki otizmli çocuğunun eğitimden geri kalmaması için özel sınıf oluşturdu.

3'ü otizmli 5 çocuk sahibi 45 yaşındaki Nader Yousif ve eşi Jihan Adil, otizmli çocuklarının eğitim görebilmesi için 2015'te Türkiye'ye gelerek oturma izni aldı.

Bu sürede otizmli çocuklarından 16 yaşındaki Diyar ve 17 yaşındaki Yusuf'un Sakarya, Trabzon ve Ankara'daki bazı özel okullarda eğitim görmelerini sağlayan baba, Kovid-19 salgını ve yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle 12 yaşındaki otizmli çocuğu Lawand'ı okula gönderemedi.

Hem akrabalarının bulunması hem de ülkesine yakın olmasından dolayı 2 yıl önce ailesiyle Derecik ilçesine yerleşen Yousif, Lawand'ın de eğitim görmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden talepte bulundu.

Bunun üzerine çocuğun eğitimden geri kalmaması için Şehit Gaffar Okan Ortaokulunda özel eğitim sınıfı açan Müdürlük, okulda özel eğitim ve çocuk gelişimi öğretmenleri ile rehber personel görevlendirdi.

Kaydının yapıldığı okulda kendisiyle aynı durumda başka öğrencinin bulunmaması nedeniyle sınıfta yalnız olan Lawand'a eğitim vermeye başlayan öğretmenler, onun her türlü ihtiyacıyla da yakından ilgileniyor.

"Ailenin talebini hemen yerine getirdik"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmecit Eren, AA muhabirine, ilçede eğitim faaliyetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İlçe statüsüne geçtikten sonra okullarda özel eğitim sınıfları açtıklarını belirten Eren, "Bu sene başına kadar ikinci kademe orta-ağır düzey otizm sınıfını açmamıştık. Irak'tan gelen ve geçici ikamet eden bir ailenin 3 çocuğu otizmliydi. Bunlardan birinin ikinci kademe düzeyinde özel eğitim ihtiyacı vardı. Eğitimden geri kalmaması için Rehberlik Araştırma Merkezine yönlendirdik. Orada da çocuğun orta-ağır otizm düzeyli olduğu tespit edildi." dedi.

Bunun üzerine sınıf açılması için çalışma başlattıklarını aktaran Eren, şöyle devam etti:

"Sayın Valimiz de sınıfın açılması için gerekli onayları verdi. Eğitim ihtiyacı olan tüm bireylerin bu haktan faydalanması gerekiyor. Bize de başvuruda bulunan bu ailemizin talebini hemen yerine getirdik. Öğrencimiz şu an uygun ortamda eğitim görüyor. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrenci bu süre zarfında iyi gelişim gösterdi."

"Bu çocukların eğitime, sevgiye ihtiyaçları var"

Baba Yousif de otizmli çocuklarının Türkiye'de farklı illerde gördükleri eğitimle çok geliştiğini anlattı.

Aynı durumdaki ailelere çocuklarına zamanında eğitim verilmesi konusunda tavsiyede bulunan Yousif, şöyle konuştu:

"Bu tür çocukların eğitime, ilgiye, sevgiye çok ihtiyaçları var. Çocuklarım önceden çok sinirlilerdi ve birbirlerine zarar veriyorlardı. Kendi ihtiyaçlarını gideremiyorlardı. Şu an kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, daha az bağırıyorlar. Çocuğum yaklaşık bir aydır eğitim görüyor. Allah onlardan razı olsun. Buradaki eğitimin çok faydasını gördük. Biz de elimizden geldiğince çocuklarımızla ilgileniyoruz."

Çocuk gelişimi öğretmeni Şehla Kaya ise Lawand'ın okula geldiğinde uyum problemi yaşadığını ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamadığını, verdikleri eğitim sayesinde daha uyumlu davranmaya başladığını ifade etti.

Kaya, diğer öğrencilerin de Lawand ile zaman geçirdiğini, özel çocuklara karşı herkesin duyarlı davranması gerektiğini dile getirdi.