Hakkari'de Zorlu Kışta Evde Sağlık Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hakkari'de Zorlu Kışta Evde Sağlık Hizmeti

14.01.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de evde sağlık ekipleri, karla kaplı bölgelerde hastaların tedavi ve takiplerini yapıyor.

Hakkari Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi çalışanları, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği kentte zorlu kış koşullarında hastaların tıbbi takibini yapıyor.

İl merkezi ve ilçelerde görev yapan Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, büyük bölümü engebeli yapıdan oluşan kentte sisteme kayıtlı hastalara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.

Hastane bünyesindeki birimde görevli doktor, hemşire ve sağlık teknikerinden oluşan 4-5 kişilik ekip, çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü şu günlerde de hazırladıkları plan doğrultusunda çalışma yürütüyor.

Tam donanımlı ambulanslarla zorlu araziye sahip bölgede her gün kilometrelerce yol kat eden sağlık görevlileri, kimi zaman da araçların gitmediği noktalara yürüyerek ulaşıyor.

Kentte düzenli olarak 1600 kişinin tıbbi takibini yapan, bu kapsamda geçen yıl 33 bin ziyaret gerçekleştiren ekipler, son olarak karla kaplı Kaymaklı köyünde 89 yaşındaki Hüseyin Uyan'ın kontrollerini gerçekleştirdi.

"Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz"

Ekipte yer alan hemşire Ayşe Bozüyük, AA muhabirine, zorlu coğrafya ve araziye sahip bölgede yaşlı, kronik hastalıkları olanlara ve engelli hastalara sağlık hizmetini ulaştırdıklarını söyledi.

Olumsuzluklara aldırış etmeden evde sağlık hizmetini etkin şekilde sürdürdüklerini belirten Bozüyük, "En zorlu coğrafyalarda dahi vatandaşlarımıza sağlık hizmetini ulaştırmak için görev yapıyoruz. Bugün bulunduğumuz köy, yüksek ve dağlık bir bölgede yer alıyor. Kış şartları burada gerçekten çok ağır. Kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulabiliyor. Yolların kapanması, ulaşımın zorlaşması gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz ancak tüm bu zorluklara rağmen özellikle yaşlı, yatağa bağımlı ve sağlık kuruluşlarına ulaşma imkanı olmayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz." şeklinde konuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Zaman zaman saatler süren zorlu yolculuklardan sonra kırsaldaki hastalara ulaştıklarını ifade eden Bozüyük, şunları kaydetti:

"Hastalarımıza tedavi, takip ve bakım hizmetini ev ortamında sunuyoruz. Bugün geldiğimiz köydeki hasta da bakıma muhtaç. Bulunduğu yerden dolayı hastaneye gelemiyor. Böyle bir imkanı şu an yok. Bu nedenle doktorumuz ve ekibimizle beraber geldik ve hastanın yerinde muayenesini, tedavisini ve takibini yaptık. İl merkezinde takip ettiğimiz hasta sayısı 418, il genelinde ise 1600 takipli hastamız var. Bu hastalarımıza aktif şekilde hizmet vermekteyiz."

Sağlık hizmetinden yararlanan Uyan da görevlilerin belli aralıklarla köye gelerek kendilerini ziyaret ettiğini dile getirerek, "Bizi tedavi ediyorlar, ilaç veriyorlar. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Bu hizmet çok iyidir." dedi.

Kaynak: AA

Hakkari, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Zorlu Kışta Evde Sağlık Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:54:43. #7.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de Zorlu Kışta Evde Sağlık Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.