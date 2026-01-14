Hakkari'de Zorlu Kışta Evde Sağlık Hizmeti

Hakkari Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi çalışanları, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği kentte zorlu kış koşullarında hastaların tıbbi takibini yapıyor.

İl merkezi ve ilçelerde görev yapan Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, büyük bölümü engebeli yapıdan oluşan kentte sisteme kayıtlı hastalara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.

Hastane bünyesindeki birimde görevli doktor, hemşire ve sağlık teknikerinden oluşan 4-5 kişilik ekip, çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü şu günlerde de hazırladıkları plan doğrultusunda çalışma yürütüyor.

Tam donanımlı ambulanslarla zorlu araziye sahip bölgede her gün kilometrelerce yol kat eden sağlık görevlileri, kimi zaman da araçların gitmediği noktalara yürüyerek ulaşıyor.

Kentte düzenli olarak 1600 kişinin tıbbi takibini yapan, bu kapsamda geçen yıl 33 bin ziyaret gerçekleştiren ekipler, son olarak karla kaplı Kaymaklı köyünde 89 yaşındaki Hüseyin Uyan'ın kontrollerini gerçekleştirdi.

"Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz"

Ekipte yer alan hemşire Ayşe Bozüyük, AA muhabirine, zorlu coğrafya ve araziye sahip bölgede yaşlı, kronik hastalıkları olanlara ve engelli hastalara sağlık hizmetini ulaştırdıklarını söyledi.

Olumsuzluklara aldırış etmeden evde sağlık hizmetini etkin şekilde sürdürdüklerini belirten Bozüyük, "En zorlu coğrafyalarda dahi vatandaşlarımıza sağlık hizmetini ulaştırmak için görev yapıyoruz. Bugün bulunduğumuz köy, yüksek ve dağlık bir bölgede yer alıyor. Kış şartları burada gerçekten çok ağır. Kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulabiliyor. Yolların kapanması, ulaşımın zorlaşması gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz ancak tüm bu zorluklara rağmen özellikle yaşlı, yatağa bağımlı ve sağlık kuruluşlarına ulaşma imkanı olmayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz." şeklinde konuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Zaman zaman saatler süren zorlu yolculuklardan sonra kırsaldaki hastalara ulaştıklarını ifade eden Bozüyük, şunları kaydetti:

"Hastalarımıza tedavi, takip ve bakım hizmetini ev ortamında sunuyoruz. Bugün geldiğimiz köydeki hasta da bakıma muhtaç. Bulunduğu yerden dolayı hastaneye gelemiyor. Böyle bir imkanı şu an yok. Bu nedenle doktorumuz ve ekibimizle beraber geldik ve hastanın yerinde muayenesini, tedavisini ve takibini yaptık. İl merkezinde takip ettiğimiz hasta sayısı 418, il genelinde ise 1600 takipli hastamız var. Bu hastalarımıza aktif şekilde hizmet vermekteyiz."

Sağlık hizmetinden yararlanan Uyan da görevlilerin belli aralıklarla köye gelerek kendilerini ziyaret ettiğini dile getirerek, "Bizi tedavi ediyorlar, ilaç veriyorlar. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Bu hizmet çok iyidir." dedi.