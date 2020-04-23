Hakkari'nin Irak sınırında imece usulüyle çeltik ekiyorlar - Son Dakika

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde vatandaşlar, arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda imece usulüyle ekim yapıyor.

Engebeli araziler ve yüksek dağlarla çevrili Çukurca'da geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yapan, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Narlı köyü sakinleri, tüm süreçlerde dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlaya giden köy sakinleri, hep birlikte araziyi suluyor, toprağı sürüp küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor.

Suyla doldurulan çeltik havuzları, dağların eteklerindeki yeşil bitki örtüsüyle bütünleşerek güzel görüntüler oluşturuyor.

Verimli topraklarında nar, susam, incir ve Trabzon hurması gibi ürünlerin yetiştiği ilçede, üretilen pirinçle hem ailelerin ihtiyacı karşılanıyor hem de ekonomiye katkı sunuluyor.

"Doğal yöntemlerle üretim yapıyoruz"

Köylülerden Fatih Öztaş, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla tarlaları sürmeye başladıklarını söyledi.

Zor bir iş yaptıkları için köylüler olarak birbirlerine yardım ettiklerini anlatan Öztaş, "Çeltik dönemi başladı. Tarlalarımızı sürerek havuzları yapıyoruz. Elde ettiğimiz pirinçleri öncelikle kendi ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Zor ve zahmetli bir süreç olduğu için genellikle imece usulüyle yapıyoruz. Sırayla tarlaları sürüp ekiyoruz. Doğal yöntemlerle ve katkı maddesi kullanmadan üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Halit Seven ise mayıs ayının sonuna doğru tarlaların hazırlanma sürecini tamamladıklarını belirtti.

İlçede iklimden dolayı farklı ürünlerin yetiştirilebildiğini aktaran Seven, "Öncelikle ihtiyaçlarımıza yetecek kadar üretim yapıyoruz. Zaman zaman satışı da yapılıyor. Tüm akrabalarımız imece usulüyle birbirlerine yardım ederek çeltik tarlalarını hazırlıyor. Çok zor bir iş, hep insan gücü ve küreklerle çalışıyoruz. Çamurun içinde zahmetli bir iş. Birbirimize yardımcı olarak zorluğun üstesinden geliyoruz." ifadelerini kullandı.