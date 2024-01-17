 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çeltik kurutma tesisi sahibine silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Çeltik kurutma tesisi sahibine silahlı saldırı

Samsun'da çeltik kurutma tesisi sahibi, işyerinin önünde çeltik üreticisinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan, işyeri sahibini her iki ayağından vurarak kaçtı. Yaralanan kurutma tesisi sahibi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

17.01.2024 - 18:56,  Güncelleme: 18:59
Abone Ol

Çeltik kurutma tesisi sahibine silahlı saldırı

SAMSUN - Samsun'da işyerinin önünde çeltik üreticisinin silahlı saldırısına uğrayan çeltik kurutma tesisi sahibi vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kızılot Tahtabahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeltik kurutma tesisine gelen çeltik üreticisi B.D., işyeri sahibi H.S.'yi dışarı çağırıp tabancayla her iki ayağına da ateş ederek yaralayıp kaçtı. Her iki bacağından da vurularak yaralanan H.S., ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.S." Daha önce çeltik biçimi ile ilgili aramızda tartışma olmuştu. Bugün işyetime gelip beni dışarı çağırdıktan sonra ayaklarıma tabancayla ateş açıp kaçtı. Herşey 2 dakika içinde oldu" dedi.

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırganı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çeltik kurutma tesisi sahibine silahlı saldırı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çarşamba, Jandarma, Samsun, Çeltik, Saldırı, Güvenlik, Hastane, Soruşturma, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çeltik kurutma tesisi sahibine silahlı saldırı - Son Dakika


18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde

Son Dakika
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:47 Hatay'daki Asi Nehri taştı, 10 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 19:32:18. #1.12#
SON DAKİKA: Çeltik kurutma tesisi sahibine silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement