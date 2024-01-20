Keşan\'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik köyündeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çeltik köyünde bulunan tek katkı bir evin mutfak bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Keşan İtfaiyesi ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kontrol altına aldıkları yangını söndürdü. Yangın sonucu evde büyük çaplı hasar meydana gelirken, jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE