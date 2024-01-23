Samsun\'da fındık ve çeltik tarlalarında yapılan sondajda yanıcı gaz bulundu

Samsun'un Terme ilçesinde fındık ve çeltik tarlalarını sulamak için yapılan sondaj çalışması kapsamında açılan kuyudan yanıcı gaz çıktı.

SU İLE BİRLİKTE YANICI GAZ ÇIKTI

Terme ilçesi Sancaklı Mahallesi'nde bir hafta önce fındık ve çeltik tarlalarında kullanmak amacıyla 33 metre derinliğe yapılan sondaj çalışmasında su ile birlikte yanıcı gaz çıktı. Çiftçiler, Karadeniz sahiline 500 metre uzaklıkta fındık bahçesi içindeki alanda yapılan sondajdan çıkan suyun tuzlu olduğunu ve fındık bahçelerinde kullanılamadığını bildirdi. Mahalle sakinlerinden İdris Aydın, AA muhabirine, daha önceden de yörede buna benzer sondajla çıkan yanıcı gaz olduğundan dolayı çakmakla yakmayı denediklerini söyledi.

"SONDAJ ÇALIŞMALARINDA BAZI BÖLGELERDE GAZA RASTLADIK"

Tuzlu su ve kum ile yeryüzüne çıkan gazın alev aldığını belirten Aydın, "Burada zaman zaman sulama için yapmış olduğumuz sondaj çalışmalarında bazı bölgelerde çıkan gaza rastladık. Metan gazı olarak bilinmektedir, bizim bildiğimiz tabii ki. Vatandaş sulamak için sondaj vurduğunda bazı bölgelerde çıkabiliyor." dedi.

"SOBALARDA YAKMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Gazı kullanmayı düşündüklerini dile getiren Aydın, "Genelde Terme ovasında belirli bölgelerde var. Devletimiz buraları zaten benim tahminim biliyordur herhangi bir gazın olup olmadığını bizden iyi bilirler. Ama bizim çalışmalarımızda böyle bir gaz çıkıyor. Tabi ki devletimizin çalışma yapmasını isteriz. Karadeniz'de aranmakta olan gazın burada olabileceğini düşünüyoruz. Gaz boşa gideceğine kullanmayı düşünüyoruz. Bunu boruyla beraber eve çekip sobalara bağlıyoruz yanıyor. Sobalarda yakmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.