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Hakkari'de dağdan kopan kayalar köy yolunu kapattı - Son Dakika
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Hakkari'de dağdan kopan kayalar köy yolunu kapattı

Hakkari'de yağışlardan dolayı dağdan kopan kayalar, Çeltik köyü civarında bulunan köy yolunu kapattı. Karayolları ekipleri ve VEDAŞ ekipleri, iş makineleriyle yolu açma çalışması başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kapanan köy yoluna düşen kayalar ulaşıma açıldı.

06.01.2024 - 01:53,  Güncelleme: 01:54
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Hakkari'de dağdan kopan kayalar köy yolunu kapattı

HAKKARİ - Hakkari'de yağışlardan dolayı dağdan kopan kayalar, köy yolunu kapattı. Karayolları ekipleri ve VEDAŞ ekipleri iş makineleriyle yolu açma çalışması başlattı.

Kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Çeltik köyü civarında yağışların etkisiyle dağdan kopan kayalar yolu kapattı. Kavaklı köy yolunu da kapsayan bölgede karayolları ekipleri ile Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ. ekipleri çalışma başlattı. Tamamen kapanan köy yoluna düşen kayalar iş makineleriyle uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı.

Hakkari\'de dağdan kopan kayalar köy yolunu kapattı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de dağdan kopan kayalar köy yolunu kapattı - Son Dakika
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