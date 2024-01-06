Hakkari'de dağdan kopan kayalar köy yolunu kapattı
HAKKARİ - Hakkari'de yağışlardan dolayı dağdan kopan kayalar, köy yolunu kapattı. Karayolları ekipleri ve VEDAŞ ekipleri iş makineleriyle yolu açma çalışması başlattı.
Kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Çeltik köyü civarında yağışların etkisiyle dağdan kopan kayalar yolu kapattı. Kavaklı köy yolunu da kapsayan bölgede karayolları ekipleri ile Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ. ekipleri çalışma başlattı. Tamamen kapanan köy yoluna düşen kayalar iş makineleriyle uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı.
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