Düzce Valiliği tarafından kurulan Çeltik Kurutma Tesisi ilk denemeyi yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yarısı hibe desteği ile kurulan Çeltik Kurutma Tesisi ilk denemeyi yaptı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, tesisin Düzceli çiftçilere büyük katkı sunacağını söyledi.
Düzce İl Özel İdaresi tarafından ilde hasat edilen çeltiklerin yerinde kurutulması amacıyla kurulan çeltik kurutma işleme ve paketleme tesisi ilk denemeyi yaptı. Çeltik kurutma tesisinde ilk deneme Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç katılımı ile gerçekleşti.
20 milyon TL'ye mal olan tesisin yarısı Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteği ile gerçekleştirildi. Kurutma tesisi Düzce ve yakın çevresinde bulunan çeltik üreticine büyük kolaylık sağlayacak ve maliyetlerin düşmesi ve kar marjının artması ile üretiminde ilde artması bekleniyor.
Vali Aslan, "İl Özel İdaresi olarak Konuralp Pirinci Üretim Geliştirme Kompleksi projesiyle ilimizde hasat edilen çeltiklerin yerinde kurutulması amacıyla kurulan tesisteki çalışmaları tamamladık. Deneme üretimine başlandık. İlimize, çiftçimize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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