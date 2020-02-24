Hakkari özel harekat polislerine çığ eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari özel harekat polislerine çığ eğitimi - Son Dakika

Hakkari özel harekat polislerine çığ eğitimi

6 saat önce

HAKKARİ'de özel harekat polislerine çığ eğitimi verildi.

Hakkari özel harekat polislerine çığ eğitimi, System.String[]

HAKKARİ'de özel harekat polislerine çığ eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 1'i kadın 39 erkek olmak üzere 40 özel harekat polisine, Özel Harekat Daire Başkanlığı'nca gönderilen 5 uzman personel tarafından kış şartlarında doğada arama kurtarma eğitimi verildi. Müdürlük binasında dua ve kurban kesiminin ardından karda yürüyüş teknikleri, arama kurtarma, teknik malzemenin karda kullanımı ve tanıtımı, çığ oluşması ve çığ testi gibi konularda verilen eğitim programına İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın yanı sıra, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ile özel harekat polisleri katıldı.


Özel Harekat Daire Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:24 Kaynak: DHA
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