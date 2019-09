Hakkari Valiliğinden '30 günlük' yasaklama

Hakkari Valiliği, kent genelinde bazı eylem ve etkinlikleri 30 gün süreyle yasakladı.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılması ile ilgili yayınlanan basın açıklaması ile; Anayasa ve kanunlarla görev ve sorumlulukları tanımlanan, devletin bütünsel organizasyonunun bir parçası ve temel görevi vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edilerek lojistik merkeze dönüştürmeye çalışmaları, hatta bu belediyelerin ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modeli parçası haline getirmeye çalışarak Anayasa'nın 3. Maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanıldığı, son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda tükenme noktasına gelen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları tarafından, bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkanlarının illegal amaçlar için kullanıldığı, bu durumun yürütülen adli ve idari soruşturmalar ile tespit edilmesi sonucunda, terör örgütleri ile iltisak - irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları Anayasanın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesine istinaden Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine 45'nci maddesi uyarınca belediye başkan vekillerinin görevlendirildiği duyurulmuştur. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması sonrasında HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 'Susmayacağız, Durmayacağız' başlıklı haberde; 'Halkın iradesini gasp eden, sandık iradesini ve seçimleri tanımayan iktidar karşısında tüm demokrasi güçlerini, vicdan sahibi tüm yurttaşlarımızı, meclis içindeki ve dışındaki tüm muhalefet partilerini, sivil toplum kuruluşlarını, sendika ve meslek birliklerini, demokratik dernekleri dayanışmaya çağırıyoruz. Türkiye'nin her bir köşesinde 31 Mart ve 23 Haziran'da oy kullanmış, AK Parti-MHP ittifakının kaybetmesi ve demokrasinin kazanması için çalışmış olan herkese çağrımızdır. Bu sadece HDP'nin ve Kürt halkının sorunu değildir. Türkiye halklarının, tüm demokrasi güçlerinin ortak sorunudur. Susmayın, susmak onaylamaktır" şeklinde açıklamalar yayınlandığı; PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı yayın yapan ANF isimli internet sitesinde yer alan; 'KCK ayağa kalkmaya çağırdı' başlıklı haberde; 'Gençler, kadınlar ve halkımız sokakları, mahalleleri serhildan alanı haline getirmelidir. Kadın ve erkek Kürt gençleri yüzlerini dağda ve ovada özgürlük mücadelesi yürütülen alanlara vererek; sokakları ve meydanları polislerle dolduran, halk üzerinde vahşi saldırı yürüten, Kürtlüğünü savunan her insanı zindana atan soykırımcı faşist iktidara gereken cevabı vermelidir. Tüm demokrasi güçlerini ve kendilerine demokrat diyen herkes ve her kurumu AK Parti-MHP faşist iktidarına karşı durmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz' şeklinde açıklamalar yayınlandığı, ayrıca geçmiş yıllarda eylül ve ekim ayları içerisinde;15-16 Eylül MKP terör örgütünün kuruluşu, 20 Eylül DGH'nin kuruluşu, 29 Eylül DHKP/C terör örgütünün ilk silahlı eylemi, 6-7 Ekim Kobani (Ayn el-Arap) olayları, 9 Ekim PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması, 10-12 Ekim Dev-Genç'in kuruluşu ile ilgili anma, protesto, basın açıklaması vb. şeklinde terör örgütüne müzahir kesimlerce provokatif eylem/etkinliklerin gerçekleşebileceği, bu kapsamda ilimizde de basın açıklaması gibi eylem/etkinlik yapılması halinde, toplumda gerginliğe sebep olabileceği, böyle bir süreçte provokasyona, yasadışı örgüt bağlantılı eylemlerle, toplumda geniş kitlelerin ve sağduyu sahibi vatansever insanların ayrıştırılmasına ve infialine yol açılacağı gibi kentimizin, asayiş, huzur ve güvenliğinin açıkça ve olumsuz şekilde etkileneceği, yapılacak bu tür eylem/etkinliklerin kanunsuz gösteri ve eylemlere zemin hazırlayabileceği, terör örgütünün sözde elebaşısı Abdullah Öcalan'a ait fotoğraf ile PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez, afiş ve flamalar, örgüt lehine pankart ve dövizlerin açılarak slogan atılabileceği, terör örgütünün propagandasının yapılabileceği, güvenlik güçleri ile vatandaşları karşı karşıya getirmeyi amaçlayan provokatif eylemlerin yaşanabileceği, bu sebeplerden dolayı pek çok kamu binası ve yakın çevresinde güvenlik zafiyetleri oluşabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden; ilimizde yaşanması muhtemel olumsuz olayların önüne geçilmesi, olumsuz sonuçların ortaya çıkmaması, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükleri ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin, genel emniyetin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi, yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla; 5442 sayılı İ1 İdaresi Kanununun 11. maddesinde; A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. B) Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri, yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür. C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir. Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66'ncı madde hükmü uygulanır. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesinde; 'Bölge Valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir' hükmü gereğince; ilimiz sınırları içerisinde farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici mevcut dengeyi bozacak eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve istenmeyen olayların yaşanmaması amacıyla; Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmalarını protesto etmek amacıyla yapılacak olan her türlü eylem/etkinlerin PKK/KCK terör örgütünün propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, bildiri dağıtma, protesto vb. eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17'inci ve 19'uncu maddeleri gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki ve yukarıda belirtilen her türlü eylem ve etkinliklerin Hakkari il sınırları içerisinde (İl merkezi, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 16/09/2019 günü saat 00.01'den 15/10/2019 günü saat 23.59'e kadar 30 gün süre ile yasaklanması kararı alınmıştır" denildi. - HAKKARİ