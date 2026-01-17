Hakkarigücü'nün Afrikalı Futbolcuları Soğukla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hakkarigücü'nün Afrikalı Futbolcuları Soğukla Mücadele Ediyor

17.01.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkarigücü'nün Afrikalı futbolcuları, dondurucu soğuk havaya rağmen takımları için ter döküyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü'nün Afrikalı 8 futbolcusu, kentin dondurucu soğuğuna ayak uydurarak takımlarının başarısı için ter döküyor.

Sezon başında kadrosunun büyük bölümünü koruyan, 3'ü yabancı 5 futbolcuyu kadrosuna katan Hakkarigücü, ligde oynadığı 14 maçta topladığı 18 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

Takımın kadrosunda yer alan Ganalı orta saha Elizabeth Oppong ile forvet Elizabeth Owusuaa, Kenyalı stoper Vivian Nasaka Makokoha, Burkina Fasolu orta saha Rasmata Sawadogo, Zambiyalı sağ bek Lushomu Mweemba ile sol kanat Martha Tembo, Kamerunlu orta saha Kevine Ossol ve Nijeryalı forvet Blessing Augustine Nkor, kışın çetin geçtiği kentte soğuk hava şartlarına uyum sağlıyor.

Son günlerde etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte dondurucu soğuğa adapte olan Afrikalı futbolcular, Hakkari ekibinin başarısı için top koşturuyor.

Yoğun kar karşısında şaşkınlık yaşayan, taktıkları bere ve eldivenlerle antrenmanlara çıkan kadın futbolcular, zaman zaman oyunlar oynayarak karın tadını çıkarıyor.

Yardımcı antrenör Nazif Artan, AA muhabirine, ilk yarının son maçında yarın Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u konuk edeceklerini söyledi.

Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemek için çaba göstereceklerini belirten Artan, şunları kaydetti:

"Ara transfer döneminde 3 futbolcuyu gönderdik. Genç bir kaleci aldık. 19 yaş altı milli takım kalecisi. Ona güveniyoruz. Takımda durum şu an iyi. Şu sıralar ağır kış şartlarıyla mücadele ediyoruz. Kentimiz coğrafi konumu gereği sürekli kar yağışı alan bir bölge. Sahamız bazen kapalı kalıyor. Sahanın temizlenmesinde başta Sayın Valimize, İl Özel İdaresine ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Onlar da büyük emek sarf ediyor. İmkanımız olmadığı için kampa gidemedik. Burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bazı futbolcularımız 3-4 yıldır bizimle. Onlar alıştı. Diğerleri de uyum sağladılar. Buradaki kış şartları Afrika'ya göre çok ağır olabilir ama onlar da ortama uyum sağlıyor. Zaman geçtikçe, antrenman yaptıkça onlar da bu havaya alışıyor. Zaman zaman zorlanıyorlar ama alışmak zorundalar."

"Buraya gelmeden önce kar görmemiştim"

Takımın Nijeryalı forveti Blessing Augustine Nkor, kentte bulunmaktan, Hakkari'de top koşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Kaldığım ev ve konumu çok güzel. İnsanlar çok iyi. Buranın geleneksel özelliklerini çok beğeniyorum. Tek bir problem var, hava çok soğuk. Ülkemizde hava şartları daha normal ama biz profesyoneliz. İşimiz bu. Gittiğim her yere alışmak zorundayım. 2-3 hafta önce çok kar vardı. Kötü hissettiğim zamanlar oldu ama şu an iyiyim." ifadelerini kullandı.

Kenyalı futbolcu Vivian Nasaka Makokoha ise "Profesyonel futbolcuysan gittiğin bütün ülkelerin iklimine alışmak zorundasın. Burası soğuk ama ben adapte olmuş durumdayım. Şu an için problem yok. Buranın insanı çok kibar ve arkadaş canlısı. Gittiğimiz her yerde bize çok iyi davranıyorlar. Bu durumdan çok memnunum. Buraya gelmeden önce kar görmemiştim. Burada ilk defa bu kadar kar yağdığını gördüm." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkarigücü'nün Afrikalı Futbolcuları Soğukla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
10:25
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:21:06. #7.11#
SON DAKİKA: Hakkarigücü'nün Afrikalı Futbolcuları Soğukla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.