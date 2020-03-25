Halde domatesin fiyatı düştü, limonun fiyatı arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halde domatesin fiyatı düştü, limonun fiyatı arttı - Son Dakika

Halde domatesin fiyatı düştü, limonun fiyatı arttı

6 saat önce

ADANA'da Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde geçen yıl aynı dönemde 8- 10 TL'ye satılan salkım domates türleri, koronavirüs salgını nedeniyle ihracattaki aksaklıklar yüzünden iç piyasaya sürülünce 1,50 TL'ye kadar düştü.

Halde domatesin fiyatı düştü, limonun fiyatı arttı, System.String[]

ADANA'da Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde geçen yıl aynı dönemde 8- 10 TL'ye satılan salkım domates türleri, koronavirüs salgını nedeniyle ihracattaki aksaklıklar yüzünden iç piyasaya sürülünce 1,50 TL'ye kadar düştü. İçerdiği C vitamini nedeniyle son günlerde vatandaşların rağbet gösterdiği dikenli limon fiyatları da 4 TL'den 5,5 TL'ye yükseldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatta sıkıntılar yaşanınca pek çok sebze ve meyve çok daha ucuz fiyatla iç piyasaya sürüldü. Ancak, virüs salgını nedeniyle vatandaşların stok yapmaya çalışması fiyatlarda dalgalanmalara neden oldu. Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Ali Batman, vatandaşların panik yapmasına gerek olmadığına vurgu yaparak, herkese yetecek kadar ürünün bulunduğunu kaydetti.

Batman, fiyatların daha da aşağı düşeceğini belirterek şunları söyledi:

"Panik nedeniyle geçen hafta 1 TL olan soğanın fiyatı 2,50 TL'ye yükseldi. Patates 1.30'dan 2,50 TL'ye çıktı ama piyasa şiştiği için bu rakamlar düşecek. Öte yandan, ihracattaki sorunlar nedeniyle domates fiyatlarının düşmesi tüketiciyi sevindirdi. Burada belediyelere büyük görev düşüyor. Pazarlar ve marketler denetlenmeli. Şu an Demre'den gelen en kaliteli salkım domates 1,50- 1,80 TL'ye satılıyor. Normal domates ise 1 TL- 1,40 TL arası. Geçen sene bu zamanları baz alırsak fiyatlar 3 kat düştü. Kapya biber de 4- 4,50 TL'ye satılıyor halimizde, ama semt pazarında ev alışverişi yaptığımda 14 TL'ye aldım."

'7 TL'YE YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ'

Adana Kabzımallar Esnaf Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan ise limon fiyatlarına ilişkin şöyle konuştu:

"Virüs nedeniyle limona vatandaşların aşırı talebi var. C vitamini barındırdığı için virüse karşı korunmak amacıyla tüketiyorlar. Eskiden 4 TL olan fiyatı şimdi 5- 5,5 TL'ye yükseldi. Komisyoncunun nakliyesiyle birlikte 50 kuruş karı var. Böyle giderse fiyatların 1- 2 TL daha artacağını ve 7 TL'ye ulaşacağını bekliyoruz."


Vedat Dalokay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:39 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi -TEKRAR
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu         
14:55
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi         
14:51
Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım         
14:49
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi? Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?         
14:33
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı         
14:27
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri         
14:15
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter         
14:09
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak         
14:03
Zalim İstanbul'da baldız krizi sosyal medyanın tepkisini çekti Zalim İstanbul'da baldız krizi sosyal medyanın tepkisini çekti         
14:03
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu         
14:02
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım         
14:00
Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu         
13:53
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı         
13:48
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:39
TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 15:10:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halde domatesin fiyatı düştü, limonun fiyatı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]