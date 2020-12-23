Hale Caneroğlu: Mutlu olmak elimizde

Caneroğlu, "Sen Değiş Dünyan Değişsin" başlığıyla düzenlenen sohbette kendisiyle ilgili merak edilenlere yanıt verdi.

Oyuncu, iyi uyku, meditasyon, günde 15-20 dakika arası spor, birilerine iyilik yapmak ve birileri ile sohbet edebilmek ya da şükür egzersizi yapmak gibi faaliyetlerin önemine dikkat çekti:

"Bunlar bizi mutlu edebilecek şeylerden sadece birkaçı. Amacım, mutluluğun ve iyi olma halinin bize bağlı olduğunu hatırlatmak. Mutluluk arkasından koşarak yakalayacağınız bir hedef değil, sizin yaratacağız bir ruh hali."