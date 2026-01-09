Halep'te Ateşkes İlan Edildi - Son Dakika
Halep'te Ateşkes İlan Edildi

09.01.2026 10:33
Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'te PKK/YPG'ye karşı ateşkes ilan etti, SDG'nin bölgeyi terk etmesini istedi.

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan ettiğini, terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmesi istenirken, bu süre saat 09.00'da sona erdi.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyon başlatılan Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Halep şehrindeki sivillerin güvenliğine yönelik duyulan endişe ve yerleşim bölgelerinde yeni bir askeri gerilimin önlenmesi amacıyla Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan etti" ifadeleri kullanıldı. Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki silahlı grupların saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmeleri istenirken, bu sürenin saat 09.00'da sona erdiği aktarıldı. Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verildiği, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine güvenli geçişlerinin Suriye ordusu tarafından sağlanarak sağlanacağı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Suriye ordusu, dün Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd Mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerine yönelik nokta operasyon başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan operasyonda çatışmalar gün boyu sürmüştü. Suriye ordusu Eşrefiye Mahallesi'ndeki birçok noktada kontrol sağlamıştı. Terör örgütü SDG unsurlarının çekildiği noktalara güvenliği tesis etmek amacıyla Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırılmıştı. - HALEP

