Halep'te Barış için Umut Var

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep'teki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "SDG'lileri Halep'ten Suriye'nin kuzeyine nakletmek üzere otobüslerin Şeyh Maksud mahallesine girmeye başladığını" belirten bir haberi, "Halep'te huzur ve sükunu hedefleyen 1 Nisan Anlaşması'nın geç de olsa, zor da olsa nihayet uygulanıyor olduğunu görmek umut verici. Ancak barış, birlik ve istikrar bizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak" ifadeleriyle alıntıladı.