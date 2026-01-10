Halep'te Çatışmalar Tırmanıyor - Son Dakika
Halep'te Çatışmalar Tırmanıyor

10.01.2026 17:22
SDG, Suriye ordusunun sivilleri hedef aldığı iddialarını reddetti, çatışmalar devam ediyor.

(ANKARA) - Halep'te Suriye ordusu ile SDG arasında son günlerde tırmanan çatışmaların beşinci gününde, SDG "sivilleri hedef aldıkları" yönündeki iddiaları reddetti.

Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yoğunlaşan çatışmalar kapsamında Suriye ordusu, bugün saat 15.00 itibarıyla Şeyh Maksud'da askeri operasyonların durdurulduğunu ve Suriye ordusunun kontrolü ele aldığını duyurdu.

Ancak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve yerel medya bu iddiaları yalanladı ve çatışmaların sürdüğünü ileri sürdü. SDG, "Suriye ordusunun Halid Fecr Hastanesi'ni tanklarla ve insansız hava araçlarıyla bombalamaya devam ettiğini" iddia etti.

SDG'den yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri olarak Halep kentindeki hiçbir sivil yerleşim alanını hedef almadığımızı kategorik olarak teyit ediyoruz. Bu yöndeki tüm iddialar asılsızdır ve sahadaki gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

