Halep'te çifte saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
2 saat önce
Suriye'nin Halep şehrindeki Azez ilçesi ve Ahterin kasabasında bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:02 Kaynak: İHA
'nin Halep şehrindeki Azez
ilçesi ve Ahterin kasabasında bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi ve Ahtarin kasabasında bomba yüklü iki araç infilak etti. Patlamalarda 1 çocuk hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi tedavi için hastaneye sevk edildi.
Öte yandan Suriye'nin Halep kentinin doğusunda bulunan Cerablus
'ta meydana gelen patlamada 3 kişi yaralanmıştı. Sabah
saatlerinde ise Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hava saldırısında en az 20 kişi ölmüştü. - AZEZ
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