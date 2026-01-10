Halep'te İHA Saldırısı

SURİYE'nin Halep kentindeki valilik binasına, SDG tarafından insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ve Halep Valisi Azzam el-Garib'in katılımıyla valilik binasında basın toplantısı düzenlendiği sırada, terör örgütü SDG valilik binasını İHA ile hedef aldı.

Görüntülerde, bir İHA'nın valilik binasına isabet ettiği ve patlama yaşandığı görülürken, saldırıda can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.