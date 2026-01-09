Halep'te Kürt Mahallelerine Saldırı İddiası - Son Dakika
Halep'te Kürt Mahallelerine Saldırı İddiası

09.01.2026 14:26
Şeyh Maksud ve Eşrefiye, Şam yönetiminin saldırılarını kınayarak mahallelerini koruma kararı aldı.

(ANKARA) - Suriye'nin Halep kentinde Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin Halk Meclisleri, Şam yönetimin 6 Ocak'tan bu yana yoğun topçu atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırılarla 1 Nisan anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, "Mahallelerimizin güvenliğini sağlama konusunda geri adım atmamız mümkün değildir. Mahallelerimizde kalmaya ve mahallelerimizi korumaya karar verdik" açıklamasını yaptı.

SDG destekli Şeyh Maksud ve Eşrefiye Halk Meclisleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, 6 Ocak'tan bu yana Eşrefiye ve Şeyh Maksud bölgelerinin yoğun topçu atışları ve bombardımanın hedefi olduğu, saldırılarda camiler, okullar, sivil konutlar ve hizmet kurumları doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Saldırıların kentin ve mahallelerin demografik yapısını değiştirmeyi hedeflendiği savunulan açıklamada, "Bu saldırılar, her yönüyle 1 Nisan anlaşmasının açık bir ihlalidir" denildi. Açıklamada, Eşrefiye ve Şeyh Maksud'daki eylemlerin savaş suçu niteliğinde olduğu, kente giriş ve çıkışların kapatılarak insani bir krizin tetiklendiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şam'daki geçici hükümet, bu saldırıları yeni Suriye Ordusu adı altında, Türkiye'nin ve ona bağlı grupların desteğiyle gerçekleştirmekte ve bu destekten cesaret almaktadır. Ayrıca 10 Mart ve 11 Nisan anlaşmalarında garantör ve gözlemci olarak yer alan uluslararası güçlerin sessizliğini de şiddetle kınıyoruz. Şeyh Maksud ve Eşrefiye halkına yönelik saldırılar ve tehditler bugün de devam etmektedir.

Şam'daki geçici hükümet güçlerinin halkımıza ve güvenlik güçlerimize yaptığı çağrı teslimiyet dayatmasıdır. Ancak bu mahallelerde yaşayan halkımız, mahallelerinde kalmaya ve mahallelerini savunmaya kararlıdır. Mevcut durumda, çetelerin ilerlediği her yerde sivillere yönelik katliamlar işlenmektedir. Başka bir ifadeyle, Alevilere ve Dürzilere karşı işlenen aynı saldırılar ve katliamlar bugün mahallelerimizde de sürdürülmektedir.

Mahallelerimizin güvenliğini sağlama konusunda geri adım atmamız mümkün değildir. Mahallelerimizde kalmaya ve mahallelerimizi korumaya karar verdik."

Kaynak: ANKA

