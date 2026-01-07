Halep'te PKK/YPG Çatışmaları: Binlerce Sivil Güvenli Bölgelere Geçiyor - Son Dakika
Halep'te PKK/YPG Çatışmaları: Binlerce Sivil Güvenli Bölgelere Geçiyor

07.01.2026 16:21
Halep'te PKK/YPG'nin saldırıları sonrası binlerce sivil, Suriye ordusu tarafından açılan koridorlardan kaçıyor.

Suriye'nin Halep vilayetinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil, güvenli bölgelere geçmeye çalışıyor.

Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin başlattığı saldırılar sonrası, örgüte ait askeri mevzileri meşru hedef ilan ederek sivillerin bölgeden ayrılması çağrısının ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan binlerce sivil harekete geçti.

Mahallelerin çıkış noktasında bulunan AA muhabiri, Suriye ordusunun, bölgeyi terk etmek isteyen siviller için açtığı 2 insani geçiş koridorundan binlerce sivilin güvenli bölgelere geçmeye çalıştığını aktardı.

Kent merkezine ulaşan siviller, Halep Valiliğinin hazırladığı barınma merkezlerine ve güvenli gördükleri alanlara gidiyor.

Halep'teki son çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında, 1 asker ve 5 sivilin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş ve eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Son gelişmelerin ardından Suriye Operasyonlar Komutanlığı, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde PKK/YPG'ye ait tüm askeri noktaların meşru askeri hedef olduğunu duyurarak, sivillere; örgüte ait mevzilerden uzak durma ve bölgeyi terk etme çağrısı yapmıştı.

Suriye Enformasyon Bakanlığı da ordunun terör örgütüne karşı Halep'te sınrlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suriye, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

